Osmangazi Belediyesi Kadınları Kitap Okumaya Teşvik Ediyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Kadınları Kitap Okumaya Teşvik Ediyor

Osmangazi Belediyesi Kadınları Kitap Okumaya Teşvik Ediyor

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi kapsamında, Tuluhan Tekelioğlu'nun kaleme aldığı 'Yapa-bilirsin' adlı kitap, ilçedeki kadınlara dağıtıldı. Proje ile kadınların kitap okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor.

05.07.2024 17:46
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından kadınları kitap okumaya teşvik etmek için hayata geçirilen 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi kapsamında, Tuluhan Tekelioğlu'nun kaleme aldığı 'Yapa-bilirsin' adlı kitap, ilçedeki kadınlara dağıtıldı.

İlçedeki kadınların kitap okuma alışkanlığı kazanmasını hedefleyen Osmangazi Belediyesi, bu hedef doğrultusunda çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' adlı proje kapsamında akıcı ve kişisel gelişime katkı sağlayacak nitelikte içeriğe sahip kitaplar, muhtarlar iş birliğinde belirlenen mahallelerdeki kadınlara ücretsiz olarak dağıtılacak. İki aylık periyotlar halinde dağıtılacak kitapları okuyan kadınlar, daha sonra düzenlenecek etkinlik ile kitabını okudukları yazarlar ile buluşturulacak ve kitaplarını imzalatabilecek.

Proje kapsamında ilk olarak, Tuluhan Tekelioğlu'nun kaleme aldığı 'Yapa-bilirsin' adlı kitap, kadınlara dağıtıldı. Projenin başlangıç noktası olarak belirlenen Soğanlı, Alemdar, Gaziakdemir ve Sırameşeler mahallelerinde oturan kadınlar, Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısının ardından, kitaplarını teslim adlı. Kadınlar, kendileri için özel olarak hazırlanan bu güzel proje için Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

"Kadının okuması toplumsal ilerlememizi sağlar"

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi ile kitap okumayı, Osmangazili kadınların günlük aktivitelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kitap okuma alışkanlığı zor kazanılsa da kitap okumaya alışmak tüm hayatı değiştirebiliyor. Okuyan kadın özgürleşir, aydınlanır ve özgüvenli olur. Kadının okuyarak güçlenmesi ve kendisine dayatılan zincirleri kırması, toplumsal olarak ilerlememizi de sağlar" dedi.

Kaynak: ANKA

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