Osmangazi Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Başladı

Osmangazi Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Başladı

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları' etkinlikleri, Eylül'ün Nağmesi Türk Sanat Müziği Konseri ile başladı. Konserde müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

09.09.2024 18:40  Güncelleme: 19:02
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin 'Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları' adı altında düzenleyeceği kültür sanat etkinlikleri, Eylül'ün Nağmesi Türk Sanat Müziği Konseri ile başladı. Türk sanat müziği eserlerinin seslendirildiği konsere vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Osmangazi Belediyesi, 'Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları' adı altında düzenleyeceği etkinlikler ile vatandaşlara kültür sanat dolu akşamlar yaşatacak. Birçok programın yer aldığı 'Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları' etkinlikleri, Eylül'ün Nağmesi Türk Sanat Müziği Konseri ile başladı. Şadırvanlı Han'da gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Orkestra ile birlikte sahneye çıkan Solist Gülce Kureyş, yaklaşık iki saat süren konserde bir çok usta bestekarın eserlerini yurttaşlar için seslendirdi. 18 parçanın icra edildiği konser 'Kalbim Kanıyor Durmadan En Tatlı Çağında' adlı eser ile başladı. Şadırvanlı Han'ı dolduran musiki severler, kürdili hicazkar, hicaz ve nihavend makamında seslendirilen şarkılara hep birlikte eşlik etti. Konser bitiminde orkestra ve Solist Gülce Kureyş, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, tüm orkestra adına Solist Gülce Kureyş'e çiçek takdim etti. Böyle güzel bir gece yaşattıkları için değerli saz ve söz sanatçılarına ayrı ayrı teşekkür eden Esendemir, "Harika bir konser ile başlattığımız 'Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları' etkinliklerimiz, birbirinden güzel kültür sanat programları ile devam edecek. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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