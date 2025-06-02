Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı İçin 23 Kesim Yeri Belirledi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı İçin 23 Kesim Yeri Belirledi

02.06.2025 13:25  Güncelleme: 15:29
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Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı süresince halkın kurbanlarını hijyenik ve sağlıklı koşullarda kesebilmeleri için 23 kapalı ve açık pazar alanını kesim yeri olarak düzenledi. İlgili alanlarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını temiz ve hijyenik ortamda kesebilmelerini sağlamak amacıyla ilçedeki 23 kapalı ve açık pazar alanını, kurban kesim yeri olarak belirledi. Kurban kesim yeri olarak düzenlenen pazar alanlarının, bayrama hazır hale getirilmesi için yıkama ve dezenfekte çalışması yürütülüyor.

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurbanlıkların temiz ve hijyenik koşullarda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesmelerini sağlamak adına ilçedeki 23 kapalı ve açık pazar yeri kurban kesim alanı olarak düzenlendi.

Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli Geçit (Gündüz Sok), Geçit (1. Gediz Sok.), Soğanlı-Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, Yunuseli-Akyıldız, Yenikent, Alemdar, Demirtaş mahallelerinde bulunan kapalı ve açık pazar yerlerinin yanı sıra Geçit Mahallesi'nde kurulan kurban satış noktası ile Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi de kurban kesim noktası olarak belirlendi.

Kesim yerlerinin, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılarak, genel sağlık şartlarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar başladı. Kurban kesim yeri olarak düzenlenen pazar alanlarında yıkama ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Kesim yerlerinde bayram süresince kötü görüntülerin oluşmaması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri görev yapacak.

Kesim yerleri bayram süresince tankerle sürekli olarak yıkanacak. Her pazar alanında büyük çöp konteynerleri yer alacak. Çalışmalar bayram süresince her saat sürecek. Osmangazi Belediyesi'nin almış olduğu tedbirler sayesinde vatandaşlar kurbanlarını sağlıklı ve hijyenik şartlarda kesme fırsatı bulacak. Vatandaşlar bayram süresince herhangi bir sıkıntı durumunda 444 16 01 numaralı telefonu arayarak istek, talep ve şikayetlerini iletebilecek.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sertaç Darıcı, yürütülen çalışmalarla alakalı yaptığı açıklamada, "Osmangazi Belediyesi olarak kurban kesi yerleri olarak belirlenen pazar yerlerinde temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlık bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri adına çalışmalarımız bayram öncesinde ve bayram süresince devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı İçin 23 Kesim Yeri Belirledi - Son Dakika

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