Osmangazi Belediyesi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

Güncel

"Babaannem ile halam bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti"

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin açtığı kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları eserlerden oluşan sergi görücüye çıktı.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin 2023-2024 dönemi boyunca ürettikleri eserlerden oluşan yıl sonu sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Soğanlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide; giyim, filografi, tezhip, ahşap yakma, resim, su kabak işlemeciliği, ev mefruşatı, geri dönüşüm, rölyef, deri, koza, örgü, iğne oyası, el nakışları, gümüş kazaz ve çini gibi alanlarda bin 500 el emeği eser yer aldı.

Sergiye Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, belediye meclis üyeleri, kursiyerler ve yurttaşlar katıldı.

Başkan Aydın, "Bu kurslar çok değerli, bu kurslarda çok güzel eserler ortaya çıkartılıyor. Bugün burada çok önemli çalışmaları görmekteyiz. Ben bu kursta emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu yıl 311 kişi okuma yazma öğrendi"

Halk Eğitim Merkezi kurslarını açtıklarını belirten Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da "Bizi en çok sevindiren kursların başında, okuma yazma kursları geliyor. Okuma yazma bilmeyen kalmasın bu kursları açıyoruz. Bu yıl 311 kişiye okuma yazma öğrettik. Önceliğimiz bilgi, beceri, istihdama ve mesleki istihdama yönelik kurslar olacak" diye konuştu.