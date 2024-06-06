Osmangazi Belediyesi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Belediyesi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

Geniş Video İzle

Osmangazi Belediyesi'nin açtığı kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları eserlerden oluşan sergi görücüye çıktı. Sergide giyim, filografi, tezhip, ahşap yakma, resim, su kabak işlemeciliği, ev mefruşatı, geri dönüşüm, rölyef, deri, koza, örgü, iğne oyası, el nakışları, gümüş kazaz ve çini gibi alanlarda bin 500 el emeği eser yer aldı.

06.06.2024 16:51  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin açtığı kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları eserlerden oluşan sergi görücüye çıktı.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin 2023-2024 dönemi boyunca ürettikleri eserlerden oluşan yıl sonu sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Soğanlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide; giyim, filografi, tezhip, ahşap yakma, resim, su kabak işlemeciliği, ev mefruşatı, geri dönüşüm, rölyef, deri, koza, örgü, iğne oyası, el nakışları, gümüş kazaz ve çini gibi alanlarda bin 500 el emeği eser yer aldı.

Sergiye Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, belediye meclis üyeleri, kursiyerler ve yurttaşlar katıldı.

Başkan Aydın, "Bu kurslar çok değerli, bu kurslarda çok güzel eserler ortaya çıkartılıyor. Bugün burada çok önemli çalışmaları görmekteyiz. Ben bu kursta emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu yıl 311 kişi okuma yazma öğrendi"

Halk Eğitim Merkezi kurslarını açtıklarını belirten Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da "Bizi en çok sevindiren kursların başında, okuma yazma kursları geliyor. Okuma yazma bilmeyen kalmasın bu kursları açıyoruz. Bu yıl 311 kişiye okuma yazma öğrettik. Önceliğimiz bilgi, beceri, istihdama ve mesleki istihdama yönelik kurslar olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Gümüş, Koza, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:21:35. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement