Osmangazi'de Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'na Başvurular Başladı

24.02.2026 13:53  Güncelleme: 14:57
Osmangazi Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına düzenlenen edebiyat yarışması ile genç yetenekleri keşfetmek için başvuruları 3 Nisan 2026'ya kadar kabul ediyor. Yarışma makale dalında gerçekleşecek ve Türk edebiyatına katkı sağlayacak.

Osmangazi Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması ile kentin kültür ve sanat vizyonuna katkı sağlamaya devam ediyor. Şiir, öykü, deneme, araştırma ve inceleme gibi farklı dallarda üretimi teşvik eden yarışma, genç kalemler için önemli bir fırsat olmayı sürdürüyor.

2026 yılı için makale dalında düzenlenecek yarışma, akademik ve edebi niteliği önceliklendiren metinlere odaklanıyor. Jüri kadrosunda Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının saygın isimleri yer alıyor.

Son başvuru, 3 Nisan 2026

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyat mirasını yaşatmak, genç ve yetenekli kalemlerin ortaya çıkmasına destek olmak için bu köklü geleneği sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının hafızasında derin izler bırakmış bir isim. Onun adını yaşatmak ve edebiyatın gücünü gelecek kuşaklara aktarmak için bu köklü yarışmayı yıllardır düzenliyoruz. Edebiyat, yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda düşünmenin ve hayal kurmanın yolu. Bu bilinçle, edebiyatla yolu kesişen herkesi yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Başvurular 3 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Katılım koşulları ve ayrıntılı bilgiler www.osmangazi.bel.tr adresinde yer alacak" dedi.

