Osmangazi'de 9 Ocak Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü Etkinliği

10.01.2026 13:50  Güncelleme: 15:39
Osmangazi Belediyesi, 9 Ocak Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü kapsamında BAREM misafirleri ile gençleri bir araya getirerek dilin değişimi ve yeni kelimelerin yeri üzerine keyifli bir etkinlik düzenledi.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 9 Ocak Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü kapsamında BAREM misafirleri ile gençleri bir araya getiren bir etkinlik düzenledi. Buluşmada, dilin zaman içinde geçirdiği değişim ve yeni kelimelerin günlük yaşamdaki yeri farklı bakış açılarıyla ele alındı.

Osmangazi Belediyesi, yeni kelimeler öğrenmeye teşvik etmek amacıyla kutlanan 9 Ocak Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (BAREM) misafirler ile gençlerin bir araya getirildiği etkinlikte, geçmiş yıllarda sıklıkla kullanılan kelimeler ile yeni oluşan kelimeler üzerine sobet edildi. Katılımcılar, dilin gelişen dünyayla birlikte geçirdiği dönüşümü kendi deneyimleri ve bakış açıları doğrultusunda değerlendirdi.

"Yeni kelimelerin ne kadar bilindiğini konuşmak için buradayız"

Etkinlik ile ilgili bilgiler veren eğitmen Simge Işıktaş Demir, "Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü'nde eski kelimeler ve yeni kelimeler ile beraber dilimizdeki iletişimi güçlendirmek, hep beraber vakit geçirmek, eğlenceli bir şekilde eski ve yeni kelimeleri sohbet havasında tartışarak, kelimelerimizin ne kadar değiştiğini, günlük hayatımızda ne kadar büyük değişime uğradığını ve yeni kelimelerin ne kadar bilindiğini konuşmak için buradayız" dedi.

BAREM misafirleri ve gençler, verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

