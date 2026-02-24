Osmangazi Belediyesi'nden Engelli Bireylere Hasta Yatağı ve Tekerlekli Sandalye Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi Belediyesi'nden Engelli Bireylere Hasta Yatağı ve Tekerlekli Sandalye Desteği

24.02.2026 11:14  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, engelli bireyler ve ailelerine hasta yatağı ve tekerlekli sandalye desteği sağlayarak yaşam koşullarını kolaylaştırıyor. Başkan Erkan Aydın, 700 günde toplam 204 engelliye destek sağlandığını belirtti.

(BURSA) Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, engelli bireyler ve ailelerinden gelen talepler doğrultusunda hasta yatağı ile tekerlekli sandalye desteklerini evleri tek tek ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Osmangazi Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Erkan Aydın'ın görev süresi boyunca engelli bireylere 103 hasta yatağı ile 101 tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

Aydın'ın göreve geldiği günden bu yana geçen 700 günlük süreçte, toplam 204 engelli birey ile ailesinin yaşam koşulları sağlanan hasta yatağı ve tekerlekli sandalye destekleriyle önemli ölçüde kolaylaşıyor. Erişilebilirlik, fırsat eşitliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen bu çalışmalar, engelli bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"Bakım sürecimiz çok daha kolaylaştı"

Aydın'a teşekkür eden engelli bireyler ve aileleri, "Bu yardımlara gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Osmangazi Belediyesi'ne başvurduktan kısa süre sonra hasta yatağımız ve tekerlekli sandalyemiz evimize kadar getirildi. Allah razı olsun, bakım sürecimiz çok daha kolaylaştı. Tekerlekli sandalyeler sayesinde artık hastalarımızı dışarıya daha rahat çıkarak hastane kontrollerine daha rahat götürebileceğiz. Hasta yatağı sayesinde yatalak hastalarımızın bakımını daha kolay yapabileceğiz. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Yönetim, Erkan Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Engelli Bireylere Hasta Yatağı ve Tekerlekli Sandalye Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:36:56. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden Engelli Bireylere Hasta Yatağı ve Tekerlekli Sandalye Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.