Osmangazi Belediyesi'nden Engelli Bireylere Hasta Yatağı ve Tekerlekli Sandalye Desteği

(BURSA) – Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, engelli bireyler ve ailelerinden gelen talepler doğrultusunda hasta yatağı ile tekerlekli sandalye desteklerini evleri tek tek ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Osmangazi Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Erkan Aydın'ın görev süresi boyunca engelli bireylere 103 hasta yatağı ile 101 tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

Aydın'ın göreve geldiği günden bu yana geçen 700 günlük süreçte, toplam 204 engelli birey ile ailesinin yaşam koşulları sağlanan hasta yatağı ve tekerlekli sandalye destekleriyle önemli ölçüde kolaylaşıyor. Erişilebilirlik, fırsat eşitliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen bu çalışmalar, engelli bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"Bakım sürecimiz çok daha kolaylaştı"

Aydın'a teşekkür eden engelli bireyler ve aileleri, "Bu yardımlara gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Osmangazi Belediyesi'ne başvurduktan kısa süre sonra hasta yatağımız ve tekerlekli sandalyemiz evimize kadar getirildi. Allah razı olsun, bakım sürecimiz çok daha kolaylaştı. Tekerlekli sandalyeler sayesinde artık hastalarımızı dışarıya daha rahat çıkarak hastane kontrollerine daha rahat götürebileceğiz. Hasta yatağı sayesinde yatalak hastalarımızın bakımını daha kolay yapabileceğiz. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.