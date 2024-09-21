Osmangazi Belediyesi\'nden Hazan Mevsimi Konseri

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Ördekli Kültür Merkezi'nde "Hazan Mevsimi" konseri verdi.
Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu üyeleri, Şef Rüştü Şentürk yönetiminde konser verdi. Salonu dolduran sanatseverlerin de tek bir ağızdan eşlik ettiği konser, yaklaşık 1 saat sürdü.
Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Şef Rüştü Şentürk'e çiçek takdim etti.
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