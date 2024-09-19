Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Kitap Dağıtımı

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi kapsamında, yazar Meyra İlknur Mısır'ın, Pusula adlı eseri, kadınlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Osmangazi Belediyesi, bölgede yaşayan kadınların kitaba erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi devam ediyor. Muhtarlarla iş birliği içerisinde yürütülen proje kapsamında akıcı ve kişisel gelişime katkı sağlayacak nitelikteki kitaplar, belirlenen mahallelerdeki kadınlara ücretsiz dağıtılıyor. Projede ilk olarak Tuluhan Tekelioğlu'nun kaleme aldığı 'Yapa-bilirsin' adlı kitabını dağıtan Osmangazi Belediyesi, daha sonra imza günü ve söyleşi programı düzenleyerek kitabı okuyan kadınları yazar ile buluşturmuştu.

Proje kapsamında, ikinci kitap da Osmangazili kadınlara dağıtıldı. Meyra İlknur Mısır'ın kaleme aldığı Pusula adlı eser, Demirtaş bölgesinde yer alan Cumhuriyet, Barbaros, Dumlupınar ve Sakarya mahallesindeki kadınlara ücretsiz teslim edildi. Demirtaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile kitaplarını alan kadınlar, projede emeği geçenlere teşekkür etti.