Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Kitap Dağıtımı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Kitap Dağıtımı

Osmangazi Belediyesi, 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi kapsamında Meyra İlknur Mısır'ın 'Pusula' adlı eserini bölgede yaşayan kadınlara ücretsiz olarak dağıttı. Proje, kadınların kitaba erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

19.09.2024 16:10
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi kapsamında, yazar Meyra İlknur Mısır'ın, Pusula adlı eseri, kadınlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Osmangazi Belediyesi, bölgede yaşayan kadınların kitaba erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi devam ediyor. Muhtarlarla iş birliği içerisinde yürütülen proje kapsamında akıcı ve kişisel gelişime katkı sağlayacak nitelikteki kitaplar, belirlenen mahallelerdeki kadınlara ücretsiz dağıtılıyor. Projede ilk olarak Tuluhan Tekelioğlu'nun kaleme aldığı 'Yapa-bilirsin' adlı kitabını dağıtan Osmangazi Belediyesi, daha sonra imza günü ve söyleşi programı düzenleyerek kitabı okuyan kadınları yazar ile buluşturmuştu.

Proje kapsamında, ikinci kitap da Osmangazili kadınlara dağıtıldı. Meyra İlknur Mısır'ın kaleme aldığı Pusula adlı eser, Demirtaş bölgesinde yer alan Cumhuriyet, Barbaros, Dumlupınar ve Sakarya mahallesindeki kadınlara ücretsiz teslim edildi. Demirtaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile kitaplarını alan kadınlar, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Kitap Dağıtımı - Son Dakika

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