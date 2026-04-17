Osmangazi Belediyesi'nden Lösemili Çocukları Mutlu Eden Hediye

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği yeni projeyle lösemili çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayallerindeki kahramanlarla bir araya getirecek.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nin öğrenci ve öğretmenleri, geçtiğimiz günlerde LÖSEV Bursa Şubesi'ni ziyaret etti. Bu ziyaretten oldukça etkilenen öğretmenler ve kursiyerler, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar için anlamlı bir çalışma yapmak için harekete geçti. Bu kapsamda; Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Seyyid Usul Kültür Merkezi, Doburca Hizmet Binası ve Hamzabey Kurs Merkezi'nden 8 öğretmen ve yaklaşık 300 kursiyer gönüllülük esasıyla bir araya gelerek, 23 Nisan etkinliklerinde kullanılmak üzere animatörlerin giyeceği karakter kostümlerini ve çeşitli kutlama malzemelerini titizlikle hazırladı.

Hazırlanan kostüm ve malzemeler, OSMEK yetkilileri tarafından Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'ne teslim edildi. Teslim edilen kostümler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda animatörler tarafından giyilerek lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara büyük moral ve mutluluk verecek.

"Ortaya çıkan bu dayanışma ve paylaşma ruhunu çok kıymetli"

Lösemili çocukları mutlu etmek için güzel bir projeye imza attıklarını ifade eden OSMEK Sorumlusu Aleyna Rabia Çalı, "Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) olarak, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'ndeki öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte LÖSEV'e bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Bu ziyaret sırasında öğrencilerimiz o kadar etkilendi ki, tamamen gönüllülük esasıyla Bursa LÖSEV'e 8 adet yetişkin kostümü ve bine yakın balon hazırlayıp teslim ettik. Bu süreç hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Ortaya çıkan bu dayanışma ve paylaşma ruhunu çok kıymetli buluyoruz. Bundan sonraki süreçte de LÖSEV'e yönelik benzer desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Gerçekleştirdiği özel etkinlikler ve projelerle çocukların yüzünü güldüren Osmangazi Belediyesi, bu anlamlı çalışmayla, lösemiyle mücadele eden çocuklara mutluluk yaşatmanın sevincini bir kez daha paylaştı.