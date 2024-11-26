(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, kış mevsiminde soğuktan araç kaputlarına ve motorlarına sığınan sokak hayvanlarının fark edilmesi için vatandaşlara "Kaputa Vurun" çağrısında bulundu.
Osmangazi Belediyesi, soğuktan korunmak için otomobil motorlarına sığınan can dostların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmek için vatandaşlara araca binmeden önce "Kaputa Vurun" uyarısı yaptı.
Başkan Erkan Aydın, "Soğuk havalarda ısınmak için araçların motor bölmesine giren can dostlarımız, araç çalıştırıldığında yaralanabiliyor veya hayatını kaybedebiliyor. 'Kaputa Vurun' kampanyasıyla bu üzücü olayların önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Osmangazi Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin 'Kaputa Vurun' Çağrısı - Son Dakika
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