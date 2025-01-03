Osmangazi Belediyesi'nden Sokak Kedilerine Destek: 'Mutlu Patiler' Projesi

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonunda olduğu gibi kısırlaştırılmalarına da önem veriyor. Sokak köpeklerinin yanı sıra kedi popülasyonunu kontrol altında tutmak için "Mutlu Patiler" projesini hayata geçiren Veteriner İşleri Müdürlüğü, ayda ortalama 200 kediyi kısırlaştırıyor.

Osmangazi Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesinin önüne geçmek, sokaklarda artış gösteren hayvan popülasyonunu daha hızlı bir şekilde azaltmak amacıyla yürüttüğü kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Hem toplum güvenliğini sağlamak hem de can dostların hayatını koruma altına almak için sokaklarda sayısı hızla artan kedilerin kısırlaştırılması için 2024 yılının ağustos ayında "Mutlu Patiler" projesini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, şu ana kadar toplam bin 50 kediyi kısırlaştırdı.

Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak kedilerinin kısırlaştırılması için randevu sistemiyle çalışıyor. 241 41 04 numaralı iletişim hattını arayarak randevu alan vatandaşlar, pazartesi, çarşamba veya cuma günlerinden birini seçerek randevu oluşturuyor. Her başvuru bir kedi için geçerli oluyor. Randevu gününde randevu yerinde bulunulmaması halinde randevu iptal ediliyor. Sahipli hayvan veya bölge dışından hayvan getirenler de uygulama dışında tutuluyor. Kısırlaştırmanın yanı sıra kuduz aşısı, iç ve dış parazit işlemleri de yapılan kediler, doğaya bırakılıyor.

Popülasyon kontrolünün önemine değinen Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, "Sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesini engellemek, hem toplum güvenliğini sağlamak hem de can dostların hayatını koruma altına almak için kısırlaştırma yürütüyoruz. Sokak köpeklerinin kısırlaştırmanın yanı sıra geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte sokak kedilerinin kısırlaştırılması için 'Mutlu Patiler' projesini hayata geçirdik. Kedi popülasyonu çok hızlı artış gösteriyor. Popilasyonu kontrol altında tutmak adına ayda ortalama 200 kedi kısırlaştırıyoruz" diye konuştu.