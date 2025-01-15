Osmangazi Belediyesi\'nden \'Yarıyıl Şenliği\' Düzenleniyor

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirmeleri amacıyla 'Yarıyıl Şenliği' düzenliyor.

Osmangazi Belediyesi, 20-26 Ocak günleri arasında Yunuseli Pazar Alanı'nda ve 27 Ocak-2 Şubat günleri arasında Altınova Spor Tesisleri'nde kuracağı Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi ile çocukları eğlenceli vakit geçirebilecekleri 'Yarıyıl Şenliği' ile buluşturacak.

Tiyatro oyunları, masal anlatımı, atölye çalışmaları ve konserler gibi her gün birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'nde çocuklar, hem eğlenecek hem de kültür sanat dolu bir hafta geçirecek.

Yarıyıl Şenliği ile çocuklar, yeni eğitim dönemine stressiz başlama fırsatı bulacak.