Osmangazi Belediyesi'ne 17 Yeni Temizlik Aracı

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin temizlik filosuna, 17 yeni araç eklendi. Araçlar, Çukurca Temizlik İşleri Şantiyesi'nde düzenlenen törenle hizmete başladı.

Temizlik işlerinde kullanılacak dokuz adet 13 metreküp çöp kamyonu, iki tane 7 metreküp çöp kamyonu, üç adet kontrol aracı, üç adet elektrikli mini çöp toplama aracı, Osmangazi Belediyesi'nin araç filosuna dahil oldu.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, yeni araçları inceleyerek özelliklerine ilişkin bilgi verdi. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Osmangazi'yi oluşturmak amacıyla hizmetlere devam ettiklerini belirten Başkan Aydın, "Yeni araçlarla birlikte, temizlik işlerinde kullandığımız araçların sayısı 160'a ulaştı. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yaklaşık bin tane temizlik işleri personelimiz bulunuyor. Can siperhane şekilde Osmangazi'yi daha temiz, daha yaşanabilir yapmak için çalışıyoruz. Halkımıza daha güzel bir hizmet sunabilmek adına 7/24 görev başındayız" dedi.

Yeni araçlarla güçlendirdiği hizmet filosuyla çalışmalarına devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede temizlik seferberliği başlattı.