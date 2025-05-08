Osmangazi Belediyesi'nin Kadın Tiyatro Kursu Tamamlandı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin tiyatro kursunu tamamlayan kadınlar, "Kozalar" adlı tiyatro oyunu ile ilk sahne deneyimlerini yaşamaya hazırlanıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin kadınların sanatsal gelişimine katkı sağlamak ve kültürel hayata daha aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Kadınlar Tiyatro Sahnesinde" isimli tiyatro kursu sona erdi. Projeye, tiyatroya ilgisi olan onlarca kadın katıldı. Kadınlar, altı aylık tiyatro eğitimi sürecinde, hem temel oyunculuk becerileri kazandı hem de birlikte üretmenin gücünü deneyimledi.

Kursta öğrendikleri bilgi ve beceriler ile "Kozalar" adlı tiyatro oyununu hazırlayan Osmangazili kadınlar, ilk kez sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kadınların bastırılmış seslerinin ve görünmeyen yanlarının can bulduğu oyun, yarın (9 Mayıs) saat 20.30'da Osmangazi Gösteri Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.