Osmangazi Belediyesi, Tusaş\'a Düzenlenen Saldırı Nedeniyle Etkinliklerini Erteledi

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzak Sanayii A.Ş'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle 23-26 Ekim 2024 tarihlerinde yapılması planlanan açılış ve etkinlikleri, ileri bir tarihe erteledi.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine düzenlenen terör saldırısı, bütün yurtta olduğu gibi Osmangazi'de de büyük üzüntüyle karşılandı. Osmangazi Belediyesi, terör saldırısı nedeniyle 23-26 Ekim'de yapılması planlanan açılış ve etkinlikleri ileri bir tarihe erteledi.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.