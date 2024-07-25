Osmangazi Belediyesi Üniversite Adaylarına Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Üniversite Adaylarına Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Osmangazi Belediyesi, üniversite tercihi yapacak gençlere destek amacıyla tercih danışmanlığı ve rehberliği hizmeti vermeye başladı. Uzman eğitmenler tarafından ücretsiz danışmanlık yapılan merkezlerde gençlere en doğru üniversite ve bölüm seçimi konusunda yardımcı olunuyor.

25.07.2024 18:29  Güncelleme: 20:09
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, üniversite tercihi yapacak gençler için Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği hizmeti vermeye başladı.

Osmangazi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adaylarına destek amacıyla ilçenin üç farklı noktasında Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği merkezleri oluşturdu.

Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi ve Emek Yetenek Evi'nde kurulan tercih noktalarında, uzman eğitmenler tarafından gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre ücretsiz danışmanlık yapılıyor. Gençlere en doğru üniversiteyi ve bölümü seçebilmeleri konusunda katkı sağlayacak Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği merkezleri, 25-29 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10.00 ile 19.00 arasında üniversite adaylarına hizmet verecek.

Emek Yetenek Evi'nde oluşturulan Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği merkezinde üniversite adaylarına danışmanlık desteği veren Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Tolga Bahadır Şimşek, şunları söyledi:

"Gençlerimizin en doğru tercihi yapmalarına destek oluyoruz"

"Öğrencilerimizin en doğru tercihleri yapmalarını sağlamak adına üniversiteler ve bölümler hakkında en verimli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Öğrencilerimize ve velilerine, üniversitelerin artı ve eksi yönlerinin yanı sıra kampüs hayatı, seçecekleri bölümlerdeki iş imkanları, günümüzün gözde meslekleri gibi konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. Geleceklerini belirleyecek bir tercih yaparken gençlerimize böyle önemli bir hizmeti sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve tüm emeği geçenlere şahsım ve üniversite adaylarımız adına teşekkür ediyorum. Çok sayıda gencimize ve velilerine ulaşarak tercih konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapacağız."

Üniversite adaylarına tercih danışmanlığı ve rehberliği hizmeti veren Rehberlik Öğretmeni Seda Demir de "Öğrencilerimize hem üniversite hayatını tanıtmak, hem de kendi ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercihleri yapmalarını sağlamak adına destek veriyoruz. Gençlerimizi ve velilerini, en doğru tercihi yapmalarına destek olabilmek için Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği merkezlerine bekliyoruz" diye konuştu.

Emek Yetenek Evi'nde oluşturulan Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği merkezine gelerek danışmanlık hizmeti alan üniversite adayı Ceren Özer ise "Milli Piyango Anadolu Lisesi mezunuyum. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından şuan tercih heyecanı yaşıyorum. Hangi üniversiteye ve bölüme gideceğim konusunda bir kararsızlık yaşadım. Buradaki hocalarımız sayesinde kafamdaki belirsizlikler ortadan kalktı. Bizlere bu hizmeti sunan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Üniversite Adaylarına Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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