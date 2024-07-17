Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne Hayvan Hakları Eğitimi

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu hakkında bilgilendirildi. Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Dilruba Uslu, sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşam hakkına sahip olduğuna vurgu yaptı.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan personel katıldı. Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Dilruba Uslu ve komisyon üyesi Avukat Ali Dokuzlu tarafından verilen eğitimde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu detaylı olarak ele alındı. Tartışmalara ve tepkilere neden olan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin önemli bilgiler veren Avukat Dilruba Uslu ve Avukat Ali Dokuzlu, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri sahipsiz hayvanların korunmasını teminat altına alıyor. Eğer hem sahipsiz hayvanlar hem de insanlar açısından ortada bir sorun varsa bu kanunun uygulanmasında yaşanan eksikliklerden ve ihmallerden dolayı yaşanıyor" dedi.

"Sokaklar, hayvanların doğal yaşam alanı"

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6'ıncı maddesine göre sokakların hayvanların doğal yaşam alanı olduğunu ifade eden Avukat Dilruba Uslu, "5199 sayılı kanuna ve uygulama yönetmeliğine aykırı, hukuk düzeninde bulunması gereken temel hassasiyetlerden uzak tüm bu söylemler asla kabul edilebilir nitelikte değildir. Kanunun 6'ıncı maddesine göre sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır" diye konuştu.

"Maddeye aykırı yapılan her türlü talimat kanunsuz emirdir"

Sahipsiz hayvanların da yaşam haklarına sahip olduğunu dile getiren Uslu, "Doğanın bir parçası olan sokak hayvanları, aynı dünyayı paylaştığımız canlılardır. Mevzuata göre sağlık durumu iyi olan, kısırlaştırıldıktan sonra hayvanların alındıkları ortama bırakılmaları hususu net bir şekilde düzenlenmişken; bu maddeye aykırı olarak yapılan her türlü talimat, kanunsuz emirdir" dedi.

OVeteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir ise "Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli olarak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre çalışmaktayız. Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri tarafından yapılan sunum sayesinde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında detaylı bilgilere sahip olduk. Veteriner hekimlerimiz, tekniker arkadaşlarımız ve sokaktaki başıboş hayvanları toplayan ekibimiz ve idari personelin tamamı bu eğitime katıldı. Bizim için oldukça verimli bir bilgilendirme oldu" diye konuştu.