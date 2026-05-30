Osmangazili Sporcular, Bulgaristan'dan Çifte Madalya ile Döndü

(BURSA)- Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün badminton sporcuları Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu, Bulgaristan'da düzenlenen U19 VICTOR Bulgarian Junior Open Turnuvası'ndan 2 gümüş madalya ile döndü.

18 farklı ülkeden 145 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve Avrupa gençler badmintonunun önemli organizasyonları arasında gösterilen U19 VICTOR Bulgarian Junior Open Turnuvası, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Turnuvada Osmangazi Belediyespor'un milli sporcuları Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu, gösterdikleri performansla dikkat çekti.

TEK KADINLARDA ELİFNUR DEMİR'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Turnuvanın Tek Kadınlar kategorisinde mücadele eden Osmangazi Belediyesporlu sporcu Elifnur Demir, organizasyon boyunca ortaya koyduğu performansla finale yükselmeyi başardı. Genç sporcu, şampiyonluk mücadelesinde Çin Taipei'li rakibiyle karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında ilk seti 16-21 kaybeden Elifnur Demir, ikinci sette ortaya koyduğu etkili oyunla rakibini 21-17 mağlup ederek maçı karar setine taşıdı. Final setinde ise mücadeleyi bırakmayan başarılı sporcu, seti 16-21 kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Elde ettiği bu sonuçla gümüş madalyanın sahibi olan Elifnur Demir, uluslararası düzeyde önemli bir başarı kazandı.

ÇİFT KADINLARA OSMANGAZİ BELEDİYESPOR DAMGASI

Turnuvanın Çift Kadınlar kategorisinde ise Osmangazi Belediyesporlu sporcular Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu birlikte mücadele etti. Final müsabakasında büyük bir mücadele ortaya koyan Osmangazi Belediyesporlu sporcular, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Böylece Elifnur Demir turnuvayı iki ayrı kategoride final oynayarak çifte başarıyla tamamlarken, Zeynep Berre Ocakoğlu da uluslararası düzeyde önemli bir derece elde etti.