Osmangazi\'de Genç Sporcular İçin Karate Eğitim Semineri Düzenlendi

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(BURSA) - Osmangazi Belediye Spor Kulübü tarafından genç sporcuların teknik ve taktik açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla karate eğitim semineri düzenlendi.

Ulusal ve uluslararası turnuva organizasyonlarının yanı sıra yurt içi eğitim seminerlerine de ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Spor Kulübü, karate eğitim semineri düzenledi. Osmangazi Atletiz Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Seminerde konuşan Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, "Karate branşına gönül vermiş 500'ü aşkın sporcumuza, Demirtaş Yüzme Havuzu ve Kemerçeşme Antrenman Salonu'nda hizmet veriyoruz. Yetiştirdiğimiz sporcularımız, yıl içerisinde birçok sportif faaliyete katıldı. Önemli başarılara imza attılar. Karate branşının daha aktif hale gelmesi ilerleyen günlerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Psikolog Danışman Antrenör Rabia Küçük de spor yapmanın insan psikolojisi üzerine etkilerinden bahsetti.

Seminerde, tecrübesi ve başarılarıyla karatede söz sahibi olan 5. Dan ve 7. Dan antrenörler tarafından sporculara karate ile ilgili teknik konular uygulamalı şekilde anlatıldı. Teknik çalışmaların devamında ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.