Osmangazi'de 19 Mayıs Tenis Turnuvası Sona Erdi

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında, 16 kulüpten 48 genç sporcu üç gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Gençlerin spora yönelmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen tenis turnuvası, kıyasıya bir rekabete sahne oldu.

Bursa genelindeki 16 farklı kulüpten 15-20 yaş arası 34 erkek ve 14 kız olmak üzere toplam 48 sporcunun katıldığı "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvası" final müsabakalarıyla sona erdi.

Üç gün boyunca teknik becerilerini sergileyip, aynı zamanda centilmenlik ruhu içerisinde mücadele vererek dereceye giren sporculara ödüllerini, düzenlenen tören ile Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar takdim etti.

Turnuva kapsamında erkekler kategorisinde birinciliğe Yusuf Gül ulaşırken, ikinci Yusuf Ocak, üçüncü Süleyman Efe Bedelioğlu ve dördüncü Tuğrul Öztürk oldu. Kızlar kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Zeynep İnci Arı çıkarken, ikinci Zeynep Nil Şentürk, üçüncü Ela Karaduman ve dördüncü ise Nehir Zümra Işık oldu.

Sporcuları tebrik eden Nallar, tüm yurttaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kızlar kategorisinde birinci olan Zeynep İnci Arı ve erkekler kategorisinin birincisi Yusuf Gül de çok güzel bir turnuva olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.