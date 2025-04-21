Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti.
R. Y. idaresindeki 16 BOZ 603 plakalı motosiklet, Sanayi Caddesi'nden Mudanya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen R.Y, olay yerinde hayatını kaybetti.
R.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Osmangazi'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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