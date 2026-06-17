Osmangazi Belediyesi'nden Okullarda Afet Bilinci Çalışması - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Okullarda Afet Bilinci Çalışması

17.06.2026 15:18  Güncelleme: 16:02
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Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Meliha Cemal Bağcı Ortaokulu'nda öğrenci, öğretmen ve personele yönelik deprem öncesi, anı ve sonrası eğitimleri ile uygulamalı tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Meliha Cemal Bağcı Ortaokulu'nda öğrenci, öğretmen ve okul personelinin katılımıyla kapsamlı bir tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından AFAD koordinasyonunda yürütülen afet bilinci çalışması çerçevesinde Meliha Cemal Bağcı Ortaokulu öğrencilerine deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin detaylı bilgi verildi.

Eğitimlerde özellikle "Çök-Kapan-Tutun" hareketinin önemi uygulamalı olarak anlatılırken, afet anlarında panik yapılmaması ve güvenli tahliye süreçlerinin doğru şekilde uygulanmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Teorik eğitimin ardından okulda senaryo gereği deprem alarmı verilerek tahliye tatbikatına geçildi. Öğrenciler ve öğretmenler, önceden belirlenen acil çıkış güzergahlarını kullanarak kontrollü ve düzenli şekilde okul binasını tahliye etti.

Tatbikat süresince ekipler tarafından tahliye süreçleri yakından takip edilirken, toplanma alanında öğrencilere afet anlarında yapılması gerekenler konusunda ek bilgilendirmelerde bulunuldu.

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın ancak düzenli eğitimler ve uygulamalı tatbikatlarla mümkün olabileceğini belirten Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma ekip üyesi Muhammed Timur, şunları söyledi:

"AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Deprem ve benzeri afetler ülkemizin bir gerçeği. Bu nedenle hem kamu kurumları olarak bizlerin hem de vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin ve gelecek nesillerimizin bu konuda hazırlıklı olması gerekiyor. Osmangazi Belediyesi olarak ilçe ayrımı yapmaksızın tüm eğitim kurumlarında, özellikle talepte bulunan okullarda afet farkındalık ve tahliye eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Eğitimcilerimizi de bu sürece dahil ederek uygulamalı tahliye eğitimleri veriyor, afetlere karşı hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Deprem, göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir gerçekliktir. Bu nedenle hem kurumlarımızın hem de vatandaşlarımızın afetlere karşı hazır olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonunda okul yönetimi ve öğretmenler, gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatın öğrencilerin afet bilincinin artırılması açısından son derece faydalı olduğunu belirterek, Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Okullarda Afet Bilinci Çalışması - Son Dakika

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