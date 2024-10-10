Osmangazi'de Yeni Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi Açılıyor

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi'nde inşa edilen Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi, 11 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde inşa edilen Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'ni hizmete açıyor. Temeli geçen Mayıs ayında atılan kreşin inşaatı 5 ayda tamamlandı. Mülkiyeti Belediye'ye ait arazi üzerine, hayırsever Metin Azak'ın desteğiyle inşa edilen kreş, çocuklara çağdaş ve nitelikli bir eğitim imkanı sunacak. Toplam 500 metrekare alan üzerine tek katlı olarak inşa edilen kreş, dört sınıftan oluşuyor. 80 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede inşa edilen kreşin içerisinde müdür odası, öğretmenler odası, veli görüşme alanı, revir, kapalı etkinlik alanı ve veliler için bekleme alanı yer alıyor. Kreş bünyesinde, çocuklar için açık etkinlik ve oyun alanları ile hobi bahçesi de bulunuyor.

Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi, 11 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'da düzenlenecek tören ile hizmete açılacak.