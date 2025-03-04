Osmangazi'de Yeni Kreş ve Gündüz Bakım Evi Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Osmangazi'de Yeni Kreş ve Gündüz Bakım Evi Hizmete Açılıyor

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yunuseli Mahallesi'nde temeli atılan Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin üç ay içinde açılacağını ve toplamda üç kreşin Eylül ayına yetişeceğini duyurdu.

04.03.2025 11:36  Güncelleme: 12:58
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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın iki ay önce Yunuseli Mahallesi'nde temelini attığı kreş ve gündüz bakımevinin üç ay içinde hizmete açılması planlanıyor. Başkan Aydın, "Bunun dışında iki kreşimizin daha inşaatı devam ediyor. Bu kreşleri de eylül ayına yetiştirip yaklaşık 500 öğrenciyi okutma fırsatını elde etmiş olacağız" dedi.

Osmangazi'deki her mahalleyi kreş ve gündüz bakımevleriyle buluşturmayı hedefleyen Başkan Aydın, Yunuseli Mahallesi'nde iki ay önce temeli atılan ve kaba inşaatı tamamlanan Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Hayırseverlerin destekleriyle yaşama geçirilen Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ndeki inşaat çalışmalarına ilişkin bilgi alan Aydın'a, Genceroğlu ailesi ve kreşte görev yapacak öğretmenler de eşlik etti. Aydın, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Kreşin temelini attıktan iki ay gibi kısa sürede kaba inşaatı bitti. İnşallah iki, üç ayın sonunda ince işlerini de bitirerek burada 120 öğrencimize hizmet vereceğiz. Bu inşaatın yapımında katkıları olan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. İsimleri burada yaşayacak. Öğretmenlerimize ve inşaatı yapan yüklenici firmamıza da ayrıca emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah, bu kreşimizin de inşaat çalışmaları bittikten sonra Osmangazi'de 320 kapasiteli kreşlerimiz hazır olacak. Bunun dışında iki kreşimizin daha inşaatı devam ediyor. Bu kreşleri de Eylül ayına yetiştirip yaklaşık 500 öğrenciyi okutma fırsatını elde etmiş olacağız."

Toplamda 548 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilen kreşin inşaat çalışmaları devam ediyor. Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde 20'şer kişilik altı adet kreş sınıfı, üç adet yönetim odası ve açık oyun alanı yer alıyor. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen kreşte 120 öğrenci, alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de Yeni Kreş ve Gündüz Bakım Evi Hizmete Açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi'de Yeni Kreş ve Gündüz Bakım Evi Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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