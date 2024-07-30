Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var projesiyle köylerde eğlence dolu günler yaşatıyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var projesiyle köylerde eğlence dolu günler yaşatıyor

Osmangazi Belediyesi bu yıl ilk kez düzenlediği “Köyümüzde Şenlik Var” projesi ile dağ ve ova köylerine eğlence dolu günler yaşatmayı sürdürüyor. Yaz döneminde mahalle mahalle gezen ekipler, hem çocuklara hem yetişkinlere müzik, dans, eğlence ve sanat dolu etkinlikler sunuyor.

30.07.2024 10:10
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi bu yıl ilk kez düzenlediği "Köyümüzde Şenlik Var" projesi ile dağ ve ova köylerine eğlence dolu günler yaşatmayı sürdürüyor. Yaz döneminde mahalle mahalle gezen ekipler, hem çocuklara hem yetişkinlere müzik, dans, eğlence ve sanat dolu etkinlikler sunuyor.

Yaz dönemi boyunca 32 farklı kırsal mahallede gerçekleştirilecek Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri, diğer mahallelerde olduğu gibi Çukurca Mahallesi'nde de büyük ilgi gördü. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da katıldığı program, çocuklar için düzenlenen etkinliler ile başladı. Kendileri için özel olarak hazırlanan alanda bir araya gelen çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, bubble şov, palyaço gösterisi gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile doyasıya eğlendi.

Tavla turnuvasında ilk zarı Başkan Aydın attı

Köyümüzde Şenlik Var projesinin en çok ilgi gören etkinliklerinden olan yemek yarışması ise köyde yaşayan kadınlar için özel olarak düzenlendi. Yarışmaya katılan kadınlar, yapmış oldukları yöresel yemekler ile mutfaktaki hünerlerini ve el lezzetlerini ortaya koydu. Lezzet şöleninin yaşandığı yarışmada dereceye giren kadınlara çeşitli hediyeler verildi. Şenliklerin bir diğer eğlence dolu etkinliği tavla turnuvasında ise rekabet üst düzeydeydi. Başkan Aydın, Çukurca Mahallesi Muhtarı Semih Erzincanlıoğlu ile birlikte tavlanın başına oturarak turnuvadaki ilk zarı attı.

Müzik ve eğlence dolu programda coşku zirve yaptı

Yemek yarışması ve tavla turnuvasının ardından sahne alan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun güçlü ses ve saz sanatçılarıyla verdiği konser, Çukurcalıları eğlendirdi. Koronun seslendirdiği şarkılara eşlik eden mahalle sakinleri, hareketli şarkılarla birlikte oynadı. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibi de yaptığı danslar ile şenlik programına renk kattı.

Çukurca Mahallesi sakinleri ile birlikte eğlence dolu bir gün geçiren Başkan Aydın, etkinliğe ilişkin şöyle konuştu:

"Gittiğimiz her mahallede bu güzel tabloyu görüyoruz"

"Osmangazi ilçemiz 136 mahalleden oluşuyor. 16 tanesi dağ, 20 tanesi ise ova olmak üzere toplam 36 köyümüz var. Köyler mahalle statüsüne geçmiş olsa da bizler kırsal mahallelerimizi hala köy olarak adlandırıyoruz. Köyümüzde Şenlik Var projesi kapsamında düzenlediğimiz şenlik programının altıncısını Çukurca Mahallemiz de gerçekleştirdik. Çukurca, köy hayatının ve köy geleneklerinin yaşatıldığı mahallelerimizden bir tanesi. Eskiden pikniklerde, panayırlarda ve şenliklerde tüm mahalle halkı bir araya gelirdi. Bu gelenekleri günümüzde de yaşatmak istiyoruz. Etkinlerimizi düzenlediğimiz köylerde de geçmişte yaşadığımız bu ortamları görüyoruz. Kültürel değerlerimizi, lezzetlerimizi ve oyunlarımızı yaşatıyoruz. Her gittiğimiz mahallemizde bu güzel tabloyu görünce biz de mutlu oluyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var projesiyle köylerde eğlence dolu günler yaşatıyor - Son Dakika

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