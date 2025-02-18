Osmangazi Sanat Tiyatrosu'ndan Mübadele Dönemine Dair Anlamlı Oyun

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(BURSA)- Osmangazi Sanat Tiyatrosu, Mübadele döneminde yaşanan zorlukları anlatan "Nevbahar Mübadele Yüzyıllık Sürgün" oyununu sanatseverler ile buluşturdu.

Osmangazi Sanat Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu ve RUMELİSİAD'ın katkılarıyla sahnelenen "Nevbahar Mübadele Yüzyıllık Sürgün" tiyatro oyununda, yüz binlerce insanın doğdukları toprakları terk ederek Anadolu'ya sığınması anlatıldı. Balkanlar, Ege Adaları ve Anadolu'da yaşanan acıların hikayesinin ele alındığı oyun, sanatseverler tarafından beğeni ile izlendi. Muratcan Kibiroğlu'nun yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği oyunda, Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncusu Serkan Çetinkaya, Ayşe Hande Gençosman, Emre Yaşa, Ayşe Dinç, Fatih Kasap ve Bilge Eylem Özgür sahne aldı.

Mübadele döneminde yaşanan hikayelerin anlatıldığı oyuna, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve çok sayıda Osmangazili sanatseverler katıldı. Oyun sonunda izleyiciler, yönetmen ve oyuncuları ayakta alkışladı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, oyun sonunda yönetmen ve oyunculara teşekkür plaketi takdim etti.