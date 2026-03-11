Osmangazi Zabıtası, Tüketilmesi Sakıncalı Olduğu Tespit Edilen Yaklaşık 700 Kilogram Sucuğu İmha Etti - Son Dakika
11.03.2026 10:47  Güncelleme: 11:45
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi ile Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketilmesi sakıncalı olan yaklaşık 700 kilogram sucuğu tespit ederek, imha etti.

Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi ile Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir işletmenin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gerekli onay belgesi olmadan, ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Denetim kapsamında işletmede detaylı inceleme yapan ekipler, muhafaza koşullarını ve ürünlerin sağlık standartlarına uygunluğunu kontrol etti. İncelemelerde işletmede bulunan sucuklarda küflenme ve bozulma olduğu belirlendi. Tüketilmesi sakıncalı olduğu tespit edilen yaklaşık 700 kilogram sucuk, ekipler gözetiminde imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi. Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen işletme hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü bu denetimlerle hem gıda güvenliğini sağlamayı hem de kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumayı hedefliyor. Özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirilen kontrollerde hijyen koşulları, üretim standartları ve resmi izin belgeleri titizlikle inceleniyor.

Kaynak: ANKA

