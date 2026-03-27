Osmani ve Angılı\'dan İkili İlişkiler Vurgusu

27.03.2026 19:46
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'yı kabul etti.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Osmani ile Büyükelçi Angılı, başkent Priştine'de yapılan görüşmede, mükemmel ikili ilişkileri ve güncel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Osmani kendi görev süresi boyunca ve tarihsel olarak, özellikle savunma ve diplomasi alanlarında Türkiye'nin Kosova'ya yönelik sürekli desteği için derin şükranlarını dile getirdi.

Osmani ayrıca Türkiye'nin Kosova Güvenlik Gücünün kapasitesinin güçlendirilmesindeki rolünü ve Kosova'nın uluslararası tanınma sürecine verdiği desteği takdir etti.

Kosova'ya olan bağlılığı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel teşekkürlerini ileten Osmani, Büyükelçi Angılı ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğine de sürekli ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Taraflar, barış, istikrar ve kalkınma adına ortaklığın daha da güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını bir kez daha teyit etti.

Görüşmede, Türkiye ile Kosova'nın 31 Mart'ta Priştine'de 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde yapacağı maç da gündeme geldi. Karşılaşmanın, sportmenlik ruhu ve karşılıklı saygı çerçevesinde geçmesi temennisinde bulunuldu.

Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD’den kupayla dönüyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz
Erzincan’da bir kişi yanarak ağır yaralandı Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Hiçbir iz yok Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
20:27
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
