Osmaniye, Adana ve Mersin için Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Osmaniye, Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Osmaniye ve Adana ile Mersin'in kuzeyinde yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.