Osmaniye Belediyesi Zabıta Ekipleri Fırın ve Unlu Mamul İşletmelerinde Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Osmaniye Belediyesi Zabıta Ekipleri Fırın ve Unlu Mamul İşletmelerinde Denetim Gerçekleştirdi

Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde hijyen ve gramaj kontrolü yaparak denetim gerçekleştirdi. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, denetimlerin işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmesi ve halkın güvenli gıdaya ulaşması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

22.07.2024 14:13
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Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyenin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, işletmelerde hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, denetimlerin hem işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmesi hem de halkın güvenli gıdaya ulaşması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çenet, ekiplerin denetimlerini titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye Belediyesi Zabıta Ekipleri Fırın ve Unlu Mamul İşletmelerinde Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye Belediyesi Zabıta Ekipleri Fırın ve Unlu Mamul İşletmelerinde Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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