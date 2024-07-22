Osmaniye Belediyesi Zabıta Ekipleri Fırın ve Unlu Mamul İşletmelerinde Denetim Gerçekleştirdi

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Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyenin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, işletmelerde hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, denetimlerin hem işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmesi hem de halkın güvenli gıdaya ulaşması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çenet, ekiplerin denetimlerini titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.