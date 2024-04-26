Osmaniye\'de 1,5 kilogram esrarla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, üzerinde 1,5 kilogram esrar ile yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine 1 şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı.
Yapılan aramada, üzerinde streç filmle sarılı 1,5 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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