Osmaniye'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de otobüste yapılan denetimde 11 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

14.11.2024 11:49
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Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otobüste 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarındaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan ekipler, otobüsteki Suriye uyruklu 11 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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