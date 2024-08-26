Osmaniye\'de 11 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı

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OSMANİYE'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğüyle birlikte, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik otoyol üzerinde uygulama yapıldı. Mobil Göç Noktası Aracının da kullanıldığı uygulamada durdurulan araçlarda, 67 yabancı uyruklu şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, 11 Suriye uyruklu şahsın yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, idari ve sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,