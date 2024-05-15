Osmaniye'de 13 kişi yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 13 kişi yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Osmaniye\'de 13 kişi yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Osmaniye'de yapılan bir uygulama sonucunda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 Suriye uyruklu yakalandı. Yakalanan kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

15.05.2024 15:27
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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 kişi yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.

Biri aracın bagajında bulunan iki araçtaki 13 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Suriyeli 13 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Şüpheli 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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