Osmaniye'de 166 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Tır Şoförü Tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 166 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Tır Şoförü Tutuklandı

Osmaniye\'de 166 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Tır Şoförü Tutuklandı

Osmaniye'de yapılan operasyonda, dorsesinde 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulunan bir tırın şoförü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

11.08.2024 10:50
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Osmaniye'de dorsesinde 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında F.H'nin kullandığı tırı durdurdu.

Aracın dorsesinde narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan F.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de 166 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Tır Şoförü Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de 166 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Tır Şoförü Tutuklandı - Son Dakika
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