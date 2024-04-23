Osmaniye'de 23 Nisan etkinliği: Robotik kodlama ve yarışmalar düzenlendi - Son Dakika
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Osmaniye'de 23 Nisan etkinliği: Robotik kodlama ve yarışmalar düzenlendi

Osmaniye\'de 23 Nisan etkinliği: Robotik kodlama ve yarışmalar düzenlendi

Osmaniye Eczacı Odası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Tosyalı Kapalı Spor Salonu ve sentetik futbol sahasında robotik kodlama etkinlikleri, halat çekme ve çuval yarışları düzenlendi. Eczacı Odası Başkanı Hatice Öktenay, depremzede çocuklar için düzenlenen etkinliği tüm çocuklara açtıklarını belirtti ve etkinlikte çocukların doyasıya eğlendiğini ifade etti.

23.04.2024 17:09
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Osmaniye Eczacı Odası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Tosyalı Kapalı Spor Salonu ile sentetik futbol sahasında düzenlenen programda, robotik kodlama etkinliklerinin yanı sıra, halat çekme ve çuval yarışları düzenlendi.

Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Hatice Öktenay, 48. Bölge Eczacı Odası olarak depremzede çocuklar için düzenlemek istedikleri etkinliği tüm çocuklara açtıklarını söyledi.

Etkinlikte çocukların doyasıya eğlendiğini belirten Öktenay, katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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