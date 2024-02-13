Osmaniye'de 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye\'de 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, TIR parkında yakalanan 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin organizatörü tutuklandı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edildi.

13.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:14
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OSMANİYE'de, jandarmanın otoyol üzerindeki TIR parkına düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör E.G., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında saha çalışması başlatıldı. Bu çerçevede, Toprakkale ilçesinde otoban üzerindeki TIR parkına düzenlenen operasyonda, 1 organizatör ve 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör E.G., göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edildi.

Kaynak: DHA

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