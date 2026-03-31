Osmaniye'de 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada ruhsatsız 2 tabanca, 3 tüfek, 1 kesici alet, çalıntı olduğu belirlenen otomobil teybi ve göstergesi ile 1441 sentetik hap ele geçirildi.
Ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 24 zanlıyı gözaltına aldı.
