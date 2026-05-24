Osmaniye'de 4 ruhsatsız silah ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
İncelemede Kalaşnikof piyade tüfeği, otomatik tüfek, otomatik tabanca ile tabanca bulan ekipler, araçtaki 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 3 Şüpheli Silahlarla Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?