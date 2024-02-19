Osmaniye'de 5 Suriye uyruklu göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye'de 5 Suriye uyruklu göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye\'de 5 Suriye uyruklu göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polis ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 Suriye uyrukluyu yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Araçtakilerin polislerden kaçmaya çalışması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

19.02.2024 13:11  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracı polislerin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit eden ekipler, sürücü ve yanındaki şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edildi.

Araçtakilerin polislerden kaçmaya çalışması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Osmaniye, Suriye, Göçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 5 Suriye uyruklu göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:29:06. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 5 Suriye uyruklu göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement