Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile 4 firari şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?