Osmaniye'de Afet Konutları Tamamlandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Afet Konutları Tamamlandı

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Çevre Bakanlığı, Osmaniye'de 12 bin 557 afet konutunun inşa edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Osmaniye'de inşa edilen afet konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Milletimize verdiğimiz sözün en güzel ispatı." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 11 ilde, 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Deprem bölgesinde 2 yılda, 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlanıp teslim edildiği anımsatılan açıklamada, Osmaniye'de 10 bin 377 konut, 1807 köy evi, 373 iş yeri olmak üzere 12 bin 557 bağımsız bölümün inşa edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Afet Konutları Tamamlandı - Son Dakika

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