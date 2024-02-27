Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 96 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 96 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı

Osmaniye\'de asayiş uygulamalarında 96 şüpheli yakalandı, 12\'si tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 96 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı.

27.02.2024 10:11  Güncelleme: 10:15
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Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Şubat'ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 96 şüpheli yakalandı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 20 tabanca, 7 av tüfeği, 600 gram uyuşturucu, çalıntı otomobil ve 3 motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 96 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 96 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı - Son Dakika
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