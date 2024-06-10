Osmaniye\'de asayiş uygulamasında 20 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 82 şüpheliden 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Haziran'da kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 82 şüphelinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 8 tabanca ve 4 tüfek, 86,33 gram uyuşturucu ile çalıntı karavan ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı.
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