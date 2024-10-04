Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: Suriye Uyruklu Tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: Suriye Uyruklu Tutuklandı

Osmaniye\'de DEAŞ Operasyonu: Suriye Uyruklu Tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda M.S. isimli Suriye uyruklu tutuklandı.

04.10.2024 15:09
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OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, Suriye uyruklu M.S.'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheli, Bahçe ilçe merkezinde kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Ş. tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edilmekte olduğu vurgulandı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: Suriye Uyruklu Tutuklandı - Son Dakika

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