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Osmaniye'de Dere Yatağına Düşen Otomobilde Anne ve Kızı Yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Dere Yatağına Düşen Otomobilde Anne ve Kızı Yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dere yatağına düşen otomobilde bulunan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonucunda anne ve kızı yaralandılar. Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Osmaniye\'de Dere Yatağına Düşen Otomobilde Anne ve Kızı Yaralandı
06.01.2024 - 12:58,
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.

Rahime B. idaresindeki 80 DY 627 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Deliçay Deresi yatağına devrildi.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Rahime B. ile yanındaki kızı Ceyda B, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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