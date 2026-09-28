Osmaniye\'de edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeninin silahlı saldırısında öldü

Haber: Erhan ÖZMEN

?(OSMANİYE) - Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni tarafından okul bahçesinde silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili ile yeğeni Ahmet Emre Bilgili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle okul avlusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ahmet Emre Bilgili, yanında getirdiği ruhsatsız ateşli silahla dayısı Mehmet Bilgili'ye ateş açtı.

?Ağır yaralanan Mehmet Bilgili, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

?Olayın ardından kaçmaya çalışan saldırgan emniyet güçlerinin müdahalesiyle kısa sürede yakalandı.

VALİ SERDENGEÇTİ OLAY YERİNDE

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, saldırının ardından okula giderek görevlilerden bilgi aldı. Serdengeçti, gazetecilere yaptığı açıklamada "menfur saldırının eğitim-öğretimle bir alakası olmadığını" ifade etti.

Saldırgan Ahmet Emre Bilgili'nin uzun yıllardır şizofreni tedavisi gördüğünü bildiren Serdengeçti, Mehmet Bilgili'nin yeğenini yetiştirdiğini, "evlat olarak baktığını", fakat son dönemlerde aralarında husumet oluştuğunu anlattı.

Serdengeçti, olayın polis ve savcılıkça aydınlatılacağını ifade ederek, "Burada öğrenciye ve eğitime dönük bir saldırı değil de dayı-yeğen ilişkisi bağlamında, yeğeni dayıyı okulumuzun bahçesinde hedef alıyor, bunu ifade etmek istiyorum. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun" dedi.

Okulun jandarma bölgesinde bulunduğuna işaret eden Serdengeçti, "Güvenlik korucumuzu burada görevlendirmiştik. Güvenlik korucumuz tarafından yakalandı direkt. Saldıran kişinin şizofren belirtileri olduğunu biliyoruz" diye konuştu.