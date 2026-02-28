Osmaniye'de El Bombası Olayında 4 Tutuklama - Son Dakika
Osmaniye'de El Bombası Olayında 4 Tutuklama

28.02.2026 01:00
Osmaniye'de el bombasıyla kasten öldürmeye teşebbüs eden şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

OSMANİYE'de ikamete el bombası atılması suretiyle gerçekleştirilen kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelileri, polisin 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 27 Ekim 2025'te Osmaniye'de bir ikamete el bombası atılması suretiyle gerçekleştirilen kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla ilgili başlattığı çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarına ait 472 saatlik kaydı inceledi. İzlenen kamera kayıtları neticesinde polis, şüphelilerin kimlikleri, keşif faaliyetleri ve kaçış güzergahlarını tespit etti. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında ekipler, 24 Şubat 2026 tarihinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 73 adet çeşitli çap ve türde fişek ile 8 cep telefonu ele geçirirken, 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kamu güvenliğini tehdit eden yapılanmaya yönelik etkili müdahale gerçekleştirildiğini ve olayın tüm yönleriyle aydınlatıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA

Osmaniye, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

SON DAKİKA: Osmaniye'de El Bombası Olayında 4 Tutuklama
