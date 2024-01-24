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Osmaniye'de Elektronik Eşya Mağazasından 1 Milyon Lira Değerinde Cep Telefonu Çalındı - Son Dakika
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Osmaniye'de Elektronik Eşya Mağazasından 1 Milyon Lira Değerinde Cep Telefonu Çalındı

Osmaniye'de bir elektronik eşya mağazasına duvarını kırarak giren hırsızlar, 40 cep telefonu ve elektronik cihaz çaldı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden şüphelileri tespit ederek yakaladı. Çalınan cihazlarla birlikte şüpheliler tutuklandı.

24.01.2024 - 17:40,  Güncelleme: 17:46
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OSMANİYE'de, duvarını kırıp girdikleri elektronik eşya mağazasından 1 milyon lira değerinde 40 cep telefonu ve elektronik cihaz çalan İlkay Ş. ile Muharrem Ö., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki elektronik eşya mağazasına, duvarını kırarak giren ve piyasa değeri 1 milyon lira olan 40 cep telefonu, elektronik cihaz ve telefon aksesuarı çalan hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 117 güvenlik kamerasının kaydettiği 350 saatlik görüntüyü inceleyip, şüphelilerin İlkay Ş. ve Muharrem Ö. olduğunu belirledi. Şüpheliler, saklandıkları eve düzenlenen operasyonda, çaldıkları cihazlarla yakalandı. Evde yapılan aramada 34 akıllı cep telefonu, 4 dijital kol saati, 24 müzik çalar, 2 tablet, 19 pil şarj aleti, 44 şarj aleti ve 10 bin 500 TL değerinde güvenlik kamerası kayıt cihazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İlkay Ş. ve Muharrem Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

Osmaniye\'de Elektronik Eşya Mağazasından 1 Milyon Lira Değerinde Cep Telefonu Çalındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de Elektronik Eşya Mağazasından 1 Milyon Lira Değerinde Cep Telefonu Çalındı - Son Dakika
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